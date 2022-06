Comunali a Palermo, rinuncia il 30% degli scrutinatori: caos all'Ufficio elettorale

A Palermo in migliaia rinunciano al ruolo di scrutinatori: nelle ultime ore l’ufficio di piazza Giulio Cesare si è ritrovato con circa il 30% in meno di scrutinatori - come hanno fatto sapere dagli uffici - a meno di 24 ore dal voto.

E adesso? Si procede per scorrimento, sperando che coloro i quali sono presenti nelle liste accettino di svolgere il ruolo per queste amministrative.

Mentre l’ufficio elettorale cerca di trovare soluzioni, nelle postazioni decentrate si va incontro ai soliti problemi, i sistemi singhiozzano e certamente il caldo non aiuta i lavoratori e la pazienza dei cittadini in coda: le scene sono le stesse dei giorni scorsi, con attese e qualche escandescenza.

Per fortuna, però, le linee hanno ricominciato a funzionare, portando quindi gli uffici ad un ritmo più sostenuto e sostenibile anche per la gente in attesa, che ha potuto finalmente ritirare le tessere elettorali o le carte di identità necessarie per il voto di domani: "Stiamo andando veloci", fanno sapere dalla postazione decentrata di via Eleonora Duse, a Pallavicino, dove è stata riscontrata una grande affluenza di cittadini.

Anche in viale Lazio la situazione sembra essersi sbloccata: dopo i disagi di ieri, infatti, anche nell’ufficio anagrafe le linee hanno ripreso dopo un po’ a funzionare ma la grande affluenza la aspettano per domani, fanno sapere.

Nel frattempo il Comune di Palermo ha fatto sapere che il sito è nuovamente disponibile: infatti, dalle 14.30 è possibile nuovamente accedere alla pagina web dell’amministrazione anche se al momento non si può usufruire dei servizi, ma rappresenta sicuramente un primo passo verso il ripristino dei servizi, sopratutto quelli online per una città che si è posta l’obiettivo di diventare sempre più smart.

