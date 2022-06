Comunali a Palermo, lo spoglio in diretta per scegliere il nuovo sindaco

15.42 "Dalle prime informazioni che ci arrivano dai seggi a Palermo siamo oltre le proiezioni per Roberto Lagalla, sono ottimista anche per la lista di Fratelli d'Italia". Così la deputata Carolina Varchi, che si trova nel comitato allestito da Lagalla per seguire lo spoglio.

15.40 In tre sezioni scrutinate a Palermo il candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla è in netto vantaggio sul candidato del centrosinistra Franco Miceli. In una sezione Lagalla ha 173 voti, Miceli 97, Fabrizio Ferrandelli 39, Ciro Lomonte 8, Rita Barbera 16, Francesca Donato 17. In un'altra sezione Lagalla ha ottenuto 140 preferenze, Miceli 110, Ferrandelli 59, Donato 23, Barbera 27 Lomonte 2. Nella terza Lagalla ha ottenuto 202 voti, Miceli 105, Ferrandelli 56, Barbera 12, Donato 10, Lomonte 1.

15.25 Proiezioni Swg per La 7, copertura del 5%: Lagalla 45%; Miceli 28.30%; Ferrandelli 14,60%; Altri 12.10%

15.13 "I risultati elettorali, quando saranno confermati, mostreranno che gli Italiani che non ne possono più dei populisti e dei sovranisti hanno votato per Azione e Più Europa. È questa la vera novità di cui bisogna prendere atto e comprendere che le larghe alleanze e le grandi coalizioni non convincono più. Il nostro è un polo che accresce i propri consensi, perché convince i cittadini e diventa essenziale per la composizione delle prossime alleanze di governo. Ferrandelli a Palermo in questo senso ha fatto un ottimo lavoro e i numeri lo dimostrano..". Lo afferma Giorgio Trizzino, deputato di Azione.

15.04 In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Palermo il candidato ROBERTO LAGALLA (centrodestra) raggiunge il 44,6%. In base alla legge regionale sarebbe eletto sindaco di Palermo. Al secondo posto FRANCO MICELI (centrosinistra) con il 28,7%. La copertura è del 5%.

15.02 Potrebbero essere più di 174 i presidenti rinunciatari che hanno mandato in tilt i seggi già alla vigilia del voto per le amministrative a Palermo. L'ufficio elettorale del Comune sta predisponendo una relazione dettagliata per la segreteria generale di Palazzo delle Aquile. Le prime avvisaglie che qualcosa stava andando storto si sarebbero avute già venerdì mattina. "Posso dire che la Corte d'appello venerdì sera ha proceduto con 90 sostituzioni di presidenti, in quel ne mancavano ancora un'ottantina. All'apertura dei seggi, domenica alle 7, abbiamo poi verificato che ne risultavano assenti una quarantina - dice all'ANSA la dirigente dell'ufficio elettorale comunale Alessandra Autore - Dunque, complessivamente siamo rimasti con circa 120 presidenti in meno. Abbiamo lavorato tutta la notte senza sosta fino alla mattina di domenica per colmare i vuoti notificando anche provvedimenti a una serie di funzionari comunali, molti di questi però erano fuori per il week-end o per impegni personali". Aggiunge il segretario generale del Comune, Antonio Le Donne: "Appena la Corte d'appello ci ha informato degli assenti ci siamo subito attivati. Molti, appresa la notizia delle rinunce, si sono proposti e una volta che abbiamo verificato i loro requisiti li abbiamo nominati e assegnati alle sezioni".

14 Iniziato alle 14 lo spoglio per scegliere il sindaco di Palermo. Sei candidati in corsa: Rita Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro Lomonte, Franco Miceli.

I palermitani hanno votato anche per eleggere i consiglieri comunali e quelli di circoscrizione.

L'affluenza, alle 23 di ieri sera, secondo i dati diffusi dal Comune è stata del 41,89% rispetto al 52,60% delle amministrative precedenti. Sugli oltre dieci punti percentuali in meno avrebbe inciso anche il caos nella costituzione dei seggi in seguito alla rinuncia di 174 presidenti, che ha causato pesanti ritardi nelle operazioni elettorali.

In base all'exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Palermo il candidato Roberto Lagalla (centrodestra) raggiunge una forchetta del 43-47%. In base alla legge regionale sarebbe confermato sindaco di Palermo. Al secondo posto Franco Miceli (centrosinistra) con il 27-31%. Terza piazza per Fabrizio Ferrandelli, sostenuto da quattro liste, tra cui quelle di Azione di Calenda e +Europa: tra il 14 e il 18 per cento. Molto distanti gli altri tre candidati: Rita Barbera, sostenuta anche da Potere al Popolo; l'eurodeputata ex leghista Francesca Donato e l'indipendentista dei 'Siciliani Liberi', Ciro Lomonte.

