Concomitanza partita-elezioni a Palermo, Ghirelli: «Fatto di tutto per evitare problemi»

Un trionfo atteso tre anni quello del Palermo che battendo il Padova torna in Serie B. La festa ha invaso la città fino alle prime luci del mattino, ha fatto registrare un record di audience tv (un milione e mezzo di spettatori, share del 9%) che fa esultare il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Ma non sono mancate le polemiche legate al caos seggi per le Comunali. L’affluenza nel capoluogo siciliano alle 23 di ieri era pari al 41,89%, il 10% in meno delle precedenti amministrative e ad aver inciso anche le difficoltà avute nella costituzione dei seggi in seguito alla rinuncia di 174 presidenti, che ha causato pesanti ritardi nelle operazioni elettorali, e sulla quale avrebbe avuto un suo peso anche la concomitanza della partita.

La Lega Pro dal canto suo ritiene di aver fatto tutto il possibile. «Con Rai Trade abbiamo trasmesso le partite su telefonino affinché tutti quelli che andavano a lavorare per le elezioni avessero la possibilità di non dire "devo andare di là a vedere la partita". Non possiamo essere la Lega dei valori e fregarcene delle elezioni» ha spiegato il presidente Francesco Ghirelli.

Nessuna richiesta dunque dalle istituzioni di spostare la partita: «a noi era stato chiesto di rimandare la gara solo per le questioni legate a un grande raduno di motociclisti e io gli ho detto che non lo avrei fatto», ha continuato il numero uno della Lega Pro, soddisfatto invece per i grandi numeri raggiunti dalla finale playoff. I dati auditel di Rai 2 che trasmetteva la partita hanno visto realizzare uno share del 9% di ascolti arrivando a un picco di un milione e mezzo di telespettatori. Numeri ai quali andranno aggiunti anche quelli di Rai Italia per chi è all’estero e che parlando di un successo chiaro grazie anche «alla formula vincente del playoff» spiega Ghirelli. La partita, inoltre, è stata trasmessa anche da Sky Sport e Eleven Sports con ampi pre e post partita, raggiungendo una grande copertura social.

© Riproduzione riservata