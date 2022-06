A Palermo rinunciano scrutinatori e presidenti, mancano pure le schede: commissioni elettorali in difficoltà

Più di 13 presidenti di seggio mancanti e quasi un migliaio di scrutinatori (il 30%), questa la situazione a pochissime ore dal voto. Ma andiamo con ordine, partendo dall’assenza di materiali: in tutta la scuola Nicolò Garzilli, in via Isonzo, mancano le urne e i verbali, infatti ai seggi non sono in grado di controllare nulla. Non solo. In diverse sezioni non sono state consegnate le schede, elettorali che vanno firmate. Si parla di decine di migliaia di schede non ancora arrivate a 12 ore dal voto.

Alla scuola Oberdan di via Oreto, invece, non sono arrivati i plichi poiché inviati in altre scuole: la situazione ha creato un caos tremendo, causando un fortissimo rallentamento delle procedure. Ma a farla da padrone sono le assenze dei presidenti, più di tredici stando ai numeri attuali, e degli scrutinatori; e la confusione regna sovrana quasi ovunque: nella scuola in via Lussemburgo, il Vittorio Emanuele Orlando, nella sezione 141 mancano tutti gli scrutatori e il presidente.

Mentre per gli scrutatori il rimpiazzo è veloce e semplice - c’è sempre qualcuno che aspetta nelle scuole di poter rimpiazzare gli assenti - l’assenza del presidente è un problema ben più grave: allo stato attuale il seggio non può essere costituito e i funzionari comunali non riescono ad ottenere risposta dall’Amministrazione che fa spallucce, l’unica soluzione potrebbe essere rappresentata dall’accorpamento del seggio.

Situazione analoga nella scuole Bragaglia alla sezione 541, in via Marinella Bragaglia, e Mantegna Bonanno, in via Bologni alla sezione 374: anche qui mancano presidenti di seggio.

