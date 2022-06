Elezioni a Palermo, le ricette dei candidati sindaco in diretta su Tgs

Si sono stretti la mano e augurato buon lavoro consapevoli del fatto che uno di loro sarà il prossimo sindaco a capo di questa città. Roberto Lagalla, Rita Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Franco Miceli e Ciro Lomonte si sono confrontati per l’ultima volta, nell’ultimo giorno di campagna elettorale. L’ultimo confronto su idee e programmi si è svolto a Villa Filippina, sul palco della Marina di Libri, di cui il gruppo editoriale del Giornale di Sicilia è media partner. Gli appelli finali dei sei candidati sono andati in onda in diretta su Tgs e in streaming su Gds.it. ll confronto è stato condotto dal direttore responsabile di Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e Gds.it, Marco Romano. Con lui sul palco si sono alternati nelle domande i cronisti del quotidiano, Giancarlo Macaluso e Giacinto Pipitone, e la coordinatrice della redazione di Tgs Marina Turco.

La serata è stata aperta da Salvo La Rosa e nell’attesa dell’arrivo dei candidati, per 30 minuti, si è esibito l’attore e cantastorie Salvo Piparo, che ha raccontato la città di Palermo con ironia, comicità e crudo realismo. Subito dopo è iniziato il confronto e via con le domande. Per tutti, tempi contingentati e risposte in un massimo di novanta secondi, con tanto di cronometro e countdown. Il faccia a faccia è alquanto movimentato e vengono toccate le tematiche di interesse generale. La prima domanda è di Gaetano Savatteri, direttore artistico di Marina di Libri: “Perchè per le manifestazioni culturali in questa città si deve conoscere il sindaco o l’amico del sindaco? Perché non c’è una programmazione culturale?”

