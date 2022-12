Finale scudetto di tennis, Ct Palermo - Sinalunga 1-2, la diretta: Viñolas sotto di un set contro Kovalik

Il Ct Palermo è sotto per 2-1 contro il Tc Sinalunga nella sfida scudetto di serie A1 di tennis, e ora i siciliani mettono in campo la punta di diamante, Albert Ramos Viñolas, numero 44 del mondo e finalista nel 1000 di Monte Carlo, in una sfida poi persa contro l'inarrivabile Rafael Nadal. Il numero 1 del Palermo sfiderà lo slovacco Jozef Kovalik, numero 139 al mondo, un giocatore abbastanza pericoloso sul veloce. La diretta testuale su gds.it.

Ore 15.39: Sanguinosissimo break di Kovalik, che si porta sul 4-3 e servizio. Viñolas ancora una volta negativo al servizio, e ora deve sperare nel calo dello slovacco.

Ore 15.29: 3-3 e nessun break nel secondo set tra Viñolas e Kovalik.

Ore 15.08: Primo set a favore di Kovalik, che sta giocando veramente bene soprattutto nei suoi turni di battuta: 6-3 il punteggio per lo slovacco, con un Viñolas molto più falloso del solito. Ventinove minuti la durata del parziale. Il giocatore del Ct Palermo deve necessariamente reagire, altrimenti per la finale sarebbero guai molto, molto seri per i siciliani.

Ore 14.57: Viñolas tiene il servizio e sembra in ripresa, ma Kovalik ha un servizio veramente molto pesante: lo slovacco in indoor è un cliente molto ostico, si sapeva.

Ore 14.45: Non parte bene Viñolas: lo spagnolo è sotto 0-3 contro Kovalik, per un break subito in apertura.

© Riproduzione riservata