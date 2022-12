Finale scudetto di tennis, Ct Palermo - Sinalunga 1-2: Gigante batte Caruso, ora Viñolas

Il Ct Palermo è sotto per 1-2 contro il Tc Sinalunga per lo scudetto della Serie A1 di tennis, a Torino. Dopo le sfide tra i numeri 4 e i numeri 3 delle rispettive formazioni, con il punteggio in perfetta parità, Matteo Gigante ha battuto Salvatore Caruso con il punteggio 7-6 6-3. Ci si aspettava che il ventinovenne avolese, seppur crollato a numero 300 del mondo (ma ex numero 76), potesse sfruttare la maggiore esperienza contro il 20enne Gigante, alla prima partita così importante in carriera. Non è andata così.

Un primo set combattuto, incerto, dove comunque Caruso potesse portare a casa la frazione, soprattutto quando si è arrivati al tie break. E invece no. Uno sciagurato, per i siciliani, minibreak ha consentito al giovane Gigante di portarsi a casa set, un pò a sorpresa. Nel secondo ci si aspettava la reazione dell'avolese, che però non è arrivata. Anzi, Gigante ha brekkato sul 3-2, mantenendo poi il vantaggio fino alla fine, con un servizio che è sembrato in netto miglioramento. Il rappresentante del Tc Sinalunga è un giocatore in crescita, con tanti problemi fisici, ed è riuscito a mantenere calma e concentrazione. Per Caruso invece l'ennesima prestazione non brillante di un 2022 non certo positivo, tutt'altro. Adesso il Ct Palermo spera in Viñolas per mantenere vivo il sogno scudetto.

LA CRONACA DELLA PARTITA IN DIRETTA

Ore 14.11: Gigante chiude il match: 7-6 6-3 il risultato. Battuto Caruso, ora il Palermo è sotto 2-1 contro il Sinalunga.

Ore 14.08: Caruso annulla un match point a Gigante, che ora servirà per il match.

Ore 14.01: Gigante annulla ben quattro break point e con un stupendo cross stretto vola 5-2. Caruso serve per rimanere nell'incontro.

Ore 13.50: Break di Gigante, avanti 4-2 nel secondo. Ora Caruso è alle strette.

Ore 13.36: Gigante avanti 2-1 nel secondo set, Caruso serve per il pari.

Ore 13.20: Caruso cede un pò a sorpresa il primo set contro Gigante al tie break: 7-6 (5) il punteggio. Un set che sembrava poter andare via a favore dell'avolese ma l'avversario del Sinalunga è riuscito, con un minibreak nel tie, a strappare via il parziale. Match in salita per il Ct Palermo.

Ore 13.02: Caruso ancora avanti 5-4. Match fino ad ora equilibratissimo.

Ore 12.49: Partita in perfetto equilibrio fino ad ora tra Caruso e Gigante: 3-3 nel primo set. Il siciliano di Avola sembra averne di più fino ad ora, ma Gigante ha risposto bene e non si è fatto sorprendere.

© Riproduzione riservata