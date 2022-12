Domenica per la prima volta nella storia, il Ct Palermo disputerà un incontro che mette in palio il tricolore nel massimo campionato per circoli di tennis in Italia. Le parole del presidente Giorgio Lo Cascio alla vigilia della sfida contro il Sinalunga: "L'umore è alle stelle, i ragazzi sono carichi - dice -. Avremmo anche il sostegno di 100 soci che sono venuti fino a Torino, dove si disputerà la finale, nonostante tutte le difficoltà della trasferta".

