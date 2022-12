Finale scudetto di tennis, la diretta: il Ct Palermo sfida il Sinalunga, in campo Piraino e Giacalone

Il Ct Palermo sfida il Tc Sinalunga per la finale scudetto della Serie A1 di tennis, a Torino. Diretta testuale. In campo i primi due singolari della giornata, tra i numeri 4 e i numeri 3 delle rispettive formazioni. Per il Ct Palermo Gabriele Piraino e Omar Giacalone, che sfidano rispettivamente Marcello Serafini e Luca Vanni. Gds.it seguirà in diretta i match.

Ore 10.59: Un grandissimo Omar Giacalone strappa il primo set a Luca Vanni: 6-4 per il rappresentante del Ct Palermo. Nell'altro match Piraino allunga 3-0 nel secondo set contro Serafini, dopo aver perso il primo parziale.

Ore 10.57: Subito break di Piraino nel secondo set! Il vento della partita è decisamente cambiato, e ora Serafini non sfonda più col dritto, con il palermitano che regge molto molto meglio lo scambio. Giacalone avanti 5-4 nel primo set contro Vanni.

Ore 10.48: Serafini conquista il primo set 6-3, a Piraino non riesce la rimonta, ma il match è ancora lungo, visti anche i segnali di ripresa del palermitano, che però deve continuare così soprattutto al servizio e sulla diagonale di dritto. Giacalone sopra 4-3 nell'altro match, lottatissimo, contro Vanni.

Ore 10.42: Piraino annulla un set point e si porta sul 3-5 contro Serafini. La partita è comunque cambiata, dopo l'avvio traumatico per il rappresentante del Ct Palermo. Nell'altra partita Vanni ha recuperato subito il break su Giacalone, portandosi sul 3-3.

Ore 10.34: Bella reazione di Piraino, che recupera un break e si porta sul 2-4. Giacalone avanti 3-1 contro Vanni, con un break strappato al più quotato avversario.

Ore 10.26: Parte male Gabriele Piraino, sotto 4-0 nel match contro Marcello Serafini. Qualche errore di troppo per il 19enne del Ct Palermo, soprattutto al servizio. Giacalone avanti 2-1 su Luca Vanni.

