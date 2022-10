La piscina non c’è, il Telimar rinuncia alla candidatura per il girone Len

Il Telimar Palermo rinuncia all’organizzazione del concentramento di Len Euro Cup per le incertezze sull’agibilità della piscina comunale. A darne notizia è stato il presidente del consorzio che riunisce le società sportive cittadine di «Palermo al vertice». «La forzata rinuncia - ha detto il presidente di Palermo al vertice Giorgio Locanto - dell’organizzazione da parte del Telimar della tappa della Coppa Len Euro Cup, unico evento di livello internazionale per la nostra città, è una occasione mancata di riscatto per le società cittadine a causa delle tante criticità strutturali ed economiche che continuano a limitare le attività delle società di vertice e non solo». Il Telimar, da anni protagonista nel campionato di Serie A1 di pallanuoto e quest’anno già qualificato per le Final Eight di Coppa Italia, ha dovuto rinunciare all’organizzazione del secondo turno preliminare della Len Euro Cup perchè il comune non è stato in grado di garantire l’agibilità e la piena funzionalità della piscina di Viale del Fante per la fine del mese di ottobre. La rinuncia è già stata comunicata alla Len dal presidente del Telimar Marcello Giliberti. Il consorzio Palermo al vertice denuncia anche che «i problemi della piscina si aggiungono a quelli degli altri impianti cittadini - si legge in una nota - Qualche miglioria è stata apportata al Palamangano, ma alcune volte a scapito del Palaoreto, con pezzi di ricambi spostati da un impianto all’altro: così facendo non si risolvono le disfunzioni né si permette ai palazzetti di funzionare al meglio. Al Palaoreto, in particolare, da lunghi mesi le carenze riguardano l’illuminazione e l’aerazione, costringendo giocatori e pubblico a convivere in un ambiente poco accogliente». «Quello del Telimar e altri episodi - aggiunge il presidente del consorzio Giorgio Locanto - sconfortano i dirigenti che ci mettono l’anima per portare avanti i campionati e tutta l’attività che ruota attorno. Nel confermare la disponibilità del consorzio per una proficua collaborazione, chiediamo ancora una volta alla nuova amministrazione comunale di prendere a cuore le esigenze delle società sportive e di provvedere ad una gestione oculata, attenta e soprattutto presente».

