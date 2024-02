Il massacro di Altavilla: fiaccolata silenziosa per ricordare Antonella, Kevin ed Emanuel

«Tante luci, una comunità». È il nome della fiaccolata silenziosa che annuncia il Comune di Altavilla Milicia per venerdì 16 gennaio. Un momento di incontro, di riflessione e di ricordo, dedicato alle vittime della strage avvenuta nella villetta della località a venti chilometri da Palermo. «Per Antonella, Kevin ed Emanuel», dice l'amministrazione comunale che sui social ha condiviso la locandina dell'evento a cui la cittadinanza, sconvolta da quello che è successo, è invitata a partecipare alle 20,30. La fiaccolata partirà da piazza Belvedere e si snoderà poi per le vie del paese, dove in tanti conoscevano la famiglia.

Per il triplice omicidio sono in arresto Giovanni Barreca e una coppia di amici, Sabrina Fina e Massimo Carandante, che oggi, mercoled' 14 febbraio, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nel corso dell’udienza di convalida del fermo davanti alla gip di Termini Imerese, Valeria Gioeli. «Un'immane tragedia - sono state le parole del sindaco Pino Virga e di tutta la giunta dopo la strage - ha profondamente scosso la nostra comunità, lasciandoci attoniti. Affidiamo al silenzio e alla preghiera il nostro sgomento».