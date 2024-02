Silenzio sulla strage di Altavilla, Barreca e la coppia di predicatori tacciono davanti al gip

Silenzio sulla strage. Non parla Giovanni Barreca, il marito-killer. Tacciono pure Massimo Carandente e Sabrina Fina, i due predicatori palermitani accusati di avere avuto un ruolo nel massacro di Altavilla Milicia. Tutti e tre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere questa mattina nel corso dell’udienza di convalida del fermo davanti alla gip di Termini Imerese, Valeria Gioeli. L’accusa, rappresentata dal sostituto Manfredi Lanza della procura della repubblica di Termini Imerese, ha chiesto la convalida del provvedimento e la conferma della custodia cautelare in carcere per i due, accusati di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Il gip anche in questo caso, così come per Giovanni Barreca, marito e padre delle tre vittime del triplice omicidio nella casa di Altavilla Milicia, si è riservato la decisione. Leggi anche Ossessionati da Satana e convinti di aver «fatto del bene»: il ruolo della coppia nella strage di Altavilla. Il legale: «Si dicono innocenti» Al termine dell’udienza i legali Vincenzo e Sergio Sparti hanno detto: «Confermiamo che i nostri assistiti si dichiarano innocenti. C’era una conoscenza con Giovanni Barreca - hanno detto - c’è una presenza direi totalizzante della religione nella loro vita».

Barreca non è pentito e non capisce cosa è accaduto «Il mio cliente, che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanzia, è sotto choc. Non si rende conto di quel che è accaduto. Mi ha ripetuto che vuole bene alla sua famiglia». Lo ha detto, al termine dell’udienza di convalida dei fermi, l’avvocato Giancarlo Barracato, il legale di Giovanni Barreca. «Nell’abitazione in cui sono avvenuti i fatti - ha aggiunto - continuano gli accertamenti. Avremo modo nei prossimi giorni di capire meglio». «Barreca - ha spiegato - sembra non capire quel che è successo. E’ una persona profondamente provata. Mi ha raccontato cose della sua famiglia e sostiene di aver fatto gli interessi dei suoi cari». «Non si può parlare di pentimento - ha concluso - proprio perché non capisce cosa è accaduto. Sorvola sui fatti». Carandente ha riferito di essere stato minacciato e intimidito in carcere