Palermo diventa set per uno spot della Puma, il 25 gennaio previste limitazioni al traffico: ecco dove

Palermo set per uno spot della Puma. Dopo le produzioni cinematografiche, ecco che il capoluogo diventa scenografia per le aziende pubblicitarie. Il celebre marchio di articoli sportivi, sponsor tecnico della squadra di calcio, negli scorsi mesi ha pubblicato prima alcune foto della celebre pop star Dua Lipa con indosso la maglia del Palermo per sponsorizzare il rilancio di una delle scarpe Puma più famose degli anni '80 e successivamente altre di famosi tiktoker e youtuber, sempre per pubblicizzare le sneaker. Adesso l'annuncio di uno spot in città.

Verrà girato il prossimo 25 gennaio, l'oggetto è ancora top secret e non si sa se a Palermo arriveranno star internazionali, ma si conoscono già le limitazioni al traffico.

Limitazioni al traffico

Un'ordinanza dell'ufficio traffico del Comune annuncia modifiche alla viabilità in tre zone della città, fino a conclusone delle riprese: a piazza Sant'Anna è consentito l'accesso solo di 2 motocicli di scena utilizzati nelle riprese, a piazza Pretoria sempre due motocicli e utilizzati per le riprese con camera su quad. Mentre la via Pietro Bonanno, ai piedi di Monte Pellegrino, chiude alle auto per consentire le riprese e il passaggio di moto e quad.