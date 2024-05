Palermo, al Politeama conferite le Stelle al Merito a 64 nuovi maestri del lavoro siciliani

«Primo maggio vuol dire ricordare i tanti rappresentati sindacali che hanno perso la vita: caduti al pari di tanti servitori dello Stato». Dal palco del Teatro Politeama a Palermo, il prefetto Massimo Mariani in occasione del conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro, ricorda «una stagione di sangue che non può essere dimenticata, tra cui spicca tra i tanti il nome di Placido Rizzotto. Sono caduti certo per una idea di libertà, che può essere una idea di lavoro. E come non si possono commemorare questi caduti». Una lotta per il lavoro ancora in atto, che oggi si trasforma e tenta disperatamente di trovare una soluzione e un argine ai numeri impressionanti di morti bianche. L’ultima proprio alla vigilia dell’1 maggio: «Dobbiamo commemorare i troppi morti sul lavoro - sottolinea Mariani - ed è veramente impressionante che alla vigilia della festa del lavoro un altro lavoratore muoia nel compimento della propria attività». Episodio ricordato e sottolineato con forza da tutti presenti e non di meno dal sindaco Roberto Lagalla, che ha però ricordato come il primo maggio sia una festa «non divisiva. Lavoro è la parola chiave, che porta con sé tutta una serie di riferimenti analogici, di principio, che guardano al valore fondante della Costituzione. Lavoro è prima di tutto principio costituzionalmente fissato e tutelato ed è veicolo e testimonianza di legalità».