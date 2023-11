Tifoso del Palermo regala la maglia rosanero al magnate giapponese: «I love you»

Un tifoso del Palermo regala al magnate giapponese Nakajima, in città per festeggiare il suo compleanno, una maglia rosanero (nella foto). «Per i suoi 73 anni ho voluto omaggiare a Mr. Kaoru Nakajima una maglia del Palermo F.C.. Thanks Mr. Nakajima, looking forward to meet you again, maybe in Tokyo», ha scritto Alfredo Giambrone che, su Facebook, ha pubblicato la foto dello stesso imprenditore mentre indossa la casacca presso Villa Igiea, dove ha soggiornato in questi giorni.

Subito dopo averla ricevuta, il magnate l'ha voluta indossare facendosi fotografare: da oggi il Palermo ha un tifoso in più. Il miliardario giapponese ha trascorso il suo 73esimo compleanno a Palermo e ha affittato l’intero complesso di Villa Igiea e tutte le camere dell’Hotel delle Palme. Inoltre, dal 3 al 5 novembre ha fatto arrivare nel capoluogo siciliano 1.200 invitati che ha intrattenuto con concerti private e cene tra i teatri Politeama e Massimo.

«I love you, Palermo» aveva detto Kaoru Nakajima accolto a Villa Niscemi dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, adesso l'amore è pure rosanero.