Palermo, dalle panelle alla caponata: classico menu siciliano per gli invitati del magnate giapponese

Panelle, crocchè, cannoli e caponata. Ci saranno tutti i grandi classici della cucina palermitana sulle tavole degli invitati alla festa di compleanno di Kaoru Nakajima. La cena per il magnate giapponese che ha deciso di festeggiare a Palermo i suoi 73 anni, sarà firmata da Galati. Al Teatro Politeama, dove è prevista la festa, anche un primo di paccheri al ragù di carne e una versione vegana alle verdure. E ancora: scottona e, per dessert, cannoli e tiramisù.

La festa vera e propria è prevista per domani, domenica 5 novembre: light lunch al Teatro Massimo e poi la cena al Teatro Politeama. Alle 13 gli ospiti faranno il loro ingresso nel teatro di piazza Verdi per il pranzo e il concerto di Matteo Bocelli (il figlio di Andrea). In entrambi i casi, un catering all'insegna delle specialità della tradizione palermitana per i circa cinquecento invitati al blindatissimo evento.