Imprenditore giapponese sceglie Palermo per festeggiare il suo compleanno e affitta due hotel

Un imprenditore giapponese ha scelto Palermo per festeggiare il compleanno e ha affittato i complessi ricettivi di Villa Igiea e Hotel Delle Palme. L’arrivo di Kaoru Nakajima è atteso per la prossima settimana. Una tre giorni di eventi, al momento prevista fra il 3 al 6 novembre, che prevedrà una serie di eventi al teatro Politeama e al Teatro Massino.

Sono previsti 1.400 ospiti. Venerdì 3 novembre è previsto uno spettacolo al Politeama e un doppio spettacolo musicale al Teatro Massimo fissato per il 5 novembre. Gli alberghi 5 Stelle a Palermo sono per quei giorni buyout, la nuova tendenza di non vendere singole stanze, ma l’intero albergo a una persona e a chi è in vacanza con te.

Sugli eventi da realizzare nel capoluogo siciliano regna ancora il massimo riservo. Una visita che era posticipata. L’imprenditore Nakajima doveva infatti presenziare nel capoluogo siciliano nel 2020 ma, a causa della pandemia, tutto è stato rinviato.