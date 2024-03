Trapianti, all'Ismett di Palermo aumento del 25%: «Liste d'attesa in calo»

«Un risultato soddisfacente, ma è fondamentale la ricerca. Credo che l’istituto Ri.Med, insieme all’Ismett, possano garantire grandi passi in avanti in questo senso. Non ci saranno mai organi sufficienti per tutti i pazienti in lista d’attesa». Angelo Luca, direttore dell’Ismett di Palermo, festeggia i tremila trapianti effettuati nella struttura ospedaliera ma guarda già al futuro e accende la luce sui prossimi obiettivi.

«È un traguardo importante per l’Ismett e per tutta la Regione - ha detto - che ha mostrato unità di intenti. Ma dobbiamo trovare altre modalità per curare i nostri pazienti, come la terapia cellulare e la medicina rigenerativa». Risultati e futuro affrontati alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dell’assessore regionale alla Sanità, Giovanna Volo, e del direttore del Centro regionale per i trapianti, Giorgio Battaglia. E proprio Schifani ha sottolineato che «l’attività di procurement tra il 2022 e 2023 registra un aumento delle segnalazioni di potenziali donatori del 20% - ha detto - con un aumento dei donatori procurati ed effettivi del 25% ed un aumento dei trapianti del 25%, con riduzione delle liste d’attesa regionali e dei tempi di attesa del trapianto. La crescita rilevata in quest’ultimo anno e nei primi mesi del 2024 evidenzia come tutta la Rete Trapiantologica siciliana - ha poi continuato - insieme al coordinatore regionale e all’attuale Crt operativo stia lavorando in un clima di ritrovata fiducia reciproca, nella giusta direzione e con impegno e dedizione di tutte le figure interessate, garantendo un servizio essenziale per il nostro servizio

sanitario regionale. I dati suddetti sottolineano pertanto un eccellente lavoro dell’assessorato e di tutta la Rete del procurement a livello regionale con un incremento costante e progressivo delle donazioni e dei trapianti, che ci viene riconosciuto anche dal Centro Nazionale Trapianti, che durante gli ultimi Stati generali svoltasi a Roma davanti al Ministro della Salute e i vertici dell’Istituto Superiore di Sanità ha sottolineato la forte ripresa dell’attività del procurement siciliano, con la nostra Regione che si attesta nell’ultimo anno e nel primo bimestre del 2024 tra le prime otto regioni di Italia, quando nel 2022 si trovava tra le ultime».