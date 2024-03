Palermo, l'Ismett celebra il traguardo dei tremila trapianti: paziente una bambina di 8 anni

Il programma di trapianto di polmone di Ismett è stato riconosciuto dal Centro nazionale trapianti come quello con la migliore curva di sopravvivenza in Italia per la sua eccellenza e per la gestione dei casi più complessi, come i trapianti doppi (84%), i trapianti in emergenza (14%) e i trapianti combinati (2 polmone-fegato). Per ridurre i tempi di attesa e la mortalità in lista di attesa di pazienti adulti e pediatrici, in questi anni Ismett ha avviato numerose iniziative cliniche di avanguardia. Tra questi i programmi di trapianto da vivente, per rene e fegato, con un totale di 289 e 311 interventi rispettivamente. Il programma da vivente di Ismett è, attualmente, uno dei più attivi in Europa, soprattutto nel caso dei pazienti pediatrici. Il programma di trapianto di rene fra pazienti con gruppo sanguigno non compatibile (ABO incompatibile). Ed ancora, il programma di «ricondizionamento» degli organi da donatore deceduto. Queste tecniche all’avanguardia consentono di ovviare alla carenza cronica degli organi attraverso procedure di perfusione e di rigenerare organi che altrimenti non potrebbero essere trapiantati o trasportati fra paesi distanti tra loro a causa del danno ischemico. Inoltre, il programma di assistenza meccanica ventricolare («cuore artificiale»), concepito soprattutto per far fronte al grosso numero di pazienti in lista di attesa per trapianto di cuore che non possono aspettare più a causa del peggioramento della malattia. Il programma da donatore a cuore non battente, che utilizza il sistema Ecmo (Ossigenazione extracorporea a membrana) un «polmone artificiale» e che consente di trapiantare organi altrimenti non utilizzabili. Infine, la tecnica della suddivisione del fegato ’split liver’ di salvare due pazienti con un solo organo. Questa tecnica, all’Ismett, è stata impiegata con successo più di 200 volte.