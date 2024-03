In Sicilia un registro per favorire le donazioni di organi: ora i cittadini potranno rivolgersi anche alle farmacie

Grazie alla collaborazione di Federfarma, i siciliani potranno rivolgersi direttamente alle farmacie di fiducia per poter compilare la dichiarazione di volontà che sarà poi trasmessa all’anagrafe dei donatori di organi. Ad oggi, circa il 40% dei siciliani dice ancora «no» alla donazione, «uno zoccolo duro influenzato da fake news e notizie non corrette su quello che succede quando si dà il proprio "sì" alla donazione - sottolinea Giorgio Battaglia, coordinatore regionale del Centro trapianti - e oggi cerchiamo di informare le persone».

«Noi farmacisti siamo sempre in prima linea per dare il nostro contributo - dice Mario Binario, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Palermo e delegato della Federazione nazionale degli Ordini - ad oggi siamo coloro che hanno il rapporto più diretto con i cittadini, chiedono informazioni e noi siamo sempre pronti a spiegare e sciogliere i loro dubbi. Informazione e diffusione delle correte procedure. Il compito spetterà anche all’Ufficio scolastico regionale: «Con la capillarità del sistema scuola - spiega Marco Anello, dirigente ufficio IV dell'Ufficio scolastico regionale - possiamo raggiungere tutti, soprattutto le più giovani generazioni. Si tratta di iniziative già diffuse in passato ed è chiaro che vanno trattati con delicatezza, ma sono semi che germoglieranno in futuro».

Nel 2023, sono stati 2.042 i donatori di organi e 14.912 i donatori di tessuti, a fronte di 4.462 trapianti di organi e quasi 25mila trapianti di tessuti. «Stiamo vivendo una vera e propria primavera - sottolinea Battaglia - ma bisogna proseguire, dobbiamo abbattere tutte le barriere mentali e far comprendere che donare sconfigge la morte».