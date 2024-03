Gino Vespa e il viaggio della speranza al contrario da Verona a Palermo: «Aspettavo la morte, poi il miracolo del trapianto»

«Quando ormai non davo più un soldo alla mia vita, l’Ismett ha fatto il miracolo ed è diventata la mia casa. Allora ho scoperto come lo Stato non avesse abbandonato una persona ormai rassegnata a morire». È la testimonianza di Gino Vespa, il primo caso al mondo di trapianto di polmoni in un soggetto affetto da Hiv e uno dei 3 mila pazienti trapiantati a Palermo nell’Istituto mediterraneo di trapianti e terapie ad alta specializzazione. In occasione della celebrazione del traguardo di 3 mila trapianti, raggiunto dall’ospedale siciliano, Gino Vespa ha raccontato la sua storia davanti a medici, pazienti, al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, all’assessore regionale della salute Giovanna Volo, al direttore generale della pianificazione strategica dell’assessorato Salvatore Iacolino e al direttore dell’Ismett Angelo Luca.

«La fibrosi cistica mi aveva tolto tutto e non aspettavo altro che una dolce morte», ha detto emozionato Gino arrivato a Palermo da Verona, dopo un pellegrinaggio tra ospedali durato anni. Nel 2000 un altro macigno si abbatte sulla testa di Gino: scopre di essere sieropositivo. «Le mie condizioni di salute erano terribili, quando anche l’ossigeno giorno e notte non bastava più, mi ero rassegnato e aspettavo solo la morte. Ero in una una condizione che precludeva la possibilità di essere sottoposti a un trapianto. Il miracolo è arrivato nel 2006 quando aveva perso ogni speranza». Una telefonata ha cambiato la sua vita.