Il ministro Calderone: «Cordoglio per gli operai morti a Casteldaccia, ecco come stiamo rafforzando la sicurezza sul lavoro»

«Innanzitutto, voglio esprimere un sentito cordoglio alle famiglie dei lavoratori che hanno perso la vita nell’incidente di Casteldaccia e a tutta la comunità locale, così come alle famiglie delle vittime di altre tragedie sul lavoro». Con queste parole il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, ha iniziato il suo intervento al question time, alla Camera, rispondendo ad una interrogazione sulla sicurezza sul lavoro del deputato Davide Faraone, palermitano.

Poi è entrata nel merito. «Sin dal mio insediamento - ha detto - la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro sono state al centro delle politiche e dell’azione del ministero». Marina Calderone ha ricordato le ultime norme approvate con il decreto Pnrr, con il quale, «dopo 16 anni dal Testo unico si introduce la patente a crediti nell’edilizia. Sono stati rafforzati il regime sanzionatorio, la prevenzione e il contrasto al lavoro irregolare. In corso - ha inoltre rimarcato - il potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli, con la proroga sino al 31 dicembre 2025 delle autorizzazioni all’assunzione di ispettori per 466 unità e l’autorizzazione per il triennio 2024-2026 per ulteriori 250 unità da impiegare nell’attività di vigilanza e 50 unità per l’Arma dei carabinieri. Con le nuove assunzioni - ha ribadito Calderone - potremo raddoppiare il numero delle ispezioni che annualmente vengono programmate».