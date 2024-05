Strage di Casteldaccia, indagato il titolare della Quadrifoglio: l'accusa è omicidio colposo plurimo

C'è un primo indagato nel caso del gravissimo incidente di Casteldaccia, dove hanno perso la vita 5 operai: si tratta di Nicolò Di Salvo, il titolare della Quadrifoglio, la ditta che aveva le opere in subappalto. L'accusa è di omicidio colposo plurimo. Nell’incidente ha perso la vita anche il socio dell’imprenditore, Epifanio Alsazia. Di Salvo avrebbe ricevuto in serata un avviso di garanzia, atto dovuto perché possa nominare un medico legale di fiducia che parteciperà domani, giovedì 9 maggio, all’autopsia delle vittime. Nelle prossime ore, infatti, al Policlinico di Palermo verranno effettuate le autopsie dei 5 operai. Sul drammatico incidente sul lavoro ha aperto una indagine per omicidio colposo plurimo la Procura di Termini Imerese.

Le vittime lavoravano per la Quadrifoglio Group che si era aggiudicata in subappalto dalla Tek i lavori di manutenzione della rete fognaria di Casteldaccia e di altri comuni, lavori esternalizzati da Amap, la municipalizzata del capoluogo. Gli operai non sarebbero dovuti scendere nell’impianto ma avrebbero dovuto procedere allo spurgo dei tombini dalla strada. La sonda dell’autospurgo, che avrebbero dovuto calare dall’esterno - il tombino era stato ricoperto di asfalto in precedenti lavori stradali - si sarebbe bloccata e gli operai avrebbero chiesto il permesso al direttore dei lavori di Amap di scendere sotto terra. Il «tappo» che impediva alla sonda di spurgare sarebbe saltato e i primi 3 operai, tra cui il capo squadra e contitolare della Quadrifoglio, Epifanio Alsazia, sarebbero stati investiti da liquami e gas letale, avrebbero perso i sensi e sarebbero precipitati nella vasca sottostante. Per soccorrerli altri tre lavoratori, tra cui l’interinale Giuseppe La Barbera, che era addetto al controllo della segnaletica stradale, sarebbero scesi. Due sono morti, uno, Domenico Viola, è in fin di vita in Rianimazione al Policlinico. I medici, che parlano di «insufficienza multiorgano», stanno cercando di capire quali delle funzioni vitali siano state compromesse.