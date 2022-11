Edy Tamajo, da recordman del voto ad assessore alle Attività Produttive

Edy Tamajo, 46 anni, ras del voto, è figlio d'arte. Oggi prende l'incarico come assessore regionale alle Attività produttive. Suo padre Aristide è stato assessore al Comune di Palermo. Edy vanta una esperienza con Pdl e col Grande Sud di Micciché, è stato consigliere comunale con l’Udc di Cuffaro da cui si allontanerà per passare poi al gruppo misto. Nel 2012 è stato candidato con la lista “Grande Sud” di Micciché, ottenendo più di 5 mila preferenze: un consenso raddoppiato in occasione delle Regionali del 2017. Ottenne oltre 11 mila preferenze, nella lista di Sicilia Futura, a sostegno del rettore Fabrizio Micari.

Da questo momento Tamajo junior si allontana dal e diventa uno dei frequentatori delle “Leopolde sicule” di Davide Faraone, insieme agli altri colleghi del gruppo che di lì a poco si sarebbe chiamato “Sicilia Futura”. Poi torna alla casa madre ovvero nel centrodestra e in Forza Italia. Alle ultime elezioni, Edy Tamajo raddoppia i voti della sua seconda legislatura e ottiene 21.765 consensi.

