Piscina comunale di Palermo nuovamente chiusa: questa volta mancano i bagnini

Piscina comunale di Palermo nuovamente chiusa al pubblico e questa volta non per un guasto o per la legionella ma per mancanza di assistenti bagnanti. Una notizia che getta ancor di più nello sconforto quanti oggi hanno trovato i cancelli chiusi. "Non è più tollerabile una situazione del genere - dice un utente all'ingresso -. Se contiamo i giorni in cui è rimasta aperta nel 2022 non arriviamo neanche a tre mesi".

Rabbia anche sui social dopo che la notizia è apparsa sul profilo "Portale dello Sport del Comune di Palermo". "È veramente vergognoso che non si riesca a risolvere questo problema ormai cronico possibile non potere assumere personale?", chiede Luigi Bencivinni e ancora, Roberto Valore "È possibile che non si riesca a risolvere questo problema?... una piscina pubblica chiusa al pubblico è veramente ridicolo, oltre ad essere un colmo di una vergogna assoluta".

Intanto, a farne le spese sono sempre i cittadini che nel 2022, una volta per la legionella, un'altra per problemi di riscaldamento, un'altra ancora per la vasca che perde acqua, e ancora per problemi alle pompe, e poi per casi covid tra il personale e oggi la mancanza di personale, si ritrovano con un impianto chiuso.

