Nuovo guasto alla piscina comunale di Palermo, chiusa la vasca interna

La vasca interna della piscina comunale di Palermo è nuovamente out. Questa volta il danno è strutturale. Nella giornata di ieri (27 ottobre) si è rotta un'elettrovalvola, sono stati chiamati i tecnici dell'Amg che sembrava avessero riparato il guasto ma dopo una decina di minuti il problema è tornato.

L'assessore comunale allo Sport, Sabrina Figuccia fa sapere che dovrà necessariamente rivolgersi ad una ditta esterna per l'ennesima criticità dell'impianto e che questa volta dovrebbe volerci solo una settimana per riaprire la vasca interna.

"Gli atleti hanno i campionati - sottolinea l'assessore -. Questa piscina è un malato in agonia, presenta falle da tutte le parti. Chiederò presto una manutenzione esterna, per cercare di rimediare celermente a tutti i problemi che spesso si presentano".

La piscina era stata riaperta pochi giorni fa, il 21 ottobre, dopo una chiusura di tre settimane causata perché era state riscontrate tracce di contaminazione di legionella nell'acqua.

Già a gennaio la legionella era stata trovata nella piscina comunale: ci era voluto un mese affinché l’impianto di viale del Fante si liberasse dal bacillo «gram negativo», mentre Villa Niscemi è off limits dal 10 dicembre dell’anno scorso. L’indesiderato ospite era stato individuato dopo il ricovero di un dipendente in ospedale per problemi respiratori. Esami che avevano appurato che il paziente era affetto proprio da legionellosi ed è a questo punto che era scattato il piano di contenimento con il trasferimento del personale.

