Palermo, la piscina comunale chiude in estate: protestano le società sportive

La piscina comunale di viale del Fante, a Palermo, chiuderà in estate per i lavori di ristrutturazione ma le associazioni sportive si ritengono «totalmente insoddisfatte» delle rassicurazioni sulla prosecuzione dell’attività ricevute dall’assessore allo Sport, Sabrina Figuccia, tanto da chiedere un incontro urgente al sindaco Roberto Lagalla. «Purtroppo non è stata prospettata nessuna soluzione concreta, sia nel brevissimo periodo che nel futuro prossimo. La vita stessa delle associazioni sportive, infatti, è messa seriamente a rischio dall’attuale discontinuità di funzionamento dell’impianto e dall’impostazione che gli enti coinvolti stanno dando ai lavori strutturali finanziati dal Pnrr che dovrebbero cominciare a luglio», si legge in una lettera aperta inviata dalle società di nuoto, nuoto paralimpico, pallanuoto paralimpica e sincro e dal presidente del Consorzio Palermo al Vertice, Giorgio Locanto.

