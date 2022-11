Piscina comunale di Palermo, ancora una chiusura: mancano gli assistenti bagnanti

Nuovamente chiusa la piscina comunale di Palermo: l'anno orribile per la struttura non è ancora finito. E così dopo i vari stop dei mesi precedenti, ecco che la struttura oggi rimarrà nuovamente chiusa al pubblico. Motivazione: assenza di assistenti bagnanti.

Una situazione ricorrente alla piscina comunale, l'ultima in ordine di tempo era avvenuta il 4 novembre scorso. "Vergogna infinita", commenta un utente sul profilo Facebook del "Portale dello Sport del Comune di Palermo". Ormai non c'è più rabbia tra gli utenti ma tanta rassegnazione.

A farne le spese, come sempre, i cittadini che nel 2022, una volta per la legionella, un'altra per problemi di riscaldamento, un'altra ancora per la vasca che perde acqua, e ancora per problemi alle pompe, e poi per casi covid tra il personale e due volte nel giro di 20 giorni per mancanza di personale, si ritrovano con un impianto chiuso.

© Riproduzione riservata