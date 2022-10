Movida violenta a Palermo, il Comune chiede presidi fissi delle forze dell'ordine

A Palermo si stringe il cerchio sui provvedimenti per arginare eccessi e violenza nei luoghi frequentati dai giovani, soprattutto nei week end.

«La prossima settimana prossima avrò un incontro con il prefetto vicario per condividere le proposte su cui stiamo lavorando per regolamentare la movida ed i pubblici esercizi in genere. Programmerò inoltre un successivo incontro con il questore - dice Giuliano Forzinetti, assessore comunale alle Attività produttive -. Abbiamo già avuto un ulteriore confronto sia con il presidente della Silb che con i rappresentanti di Fipe e stiamo lavorando per apportare alcune correzioni al regolamento Movida e alle ordinanze sindacali di riferimento».

C’è già pronta una bozza di protocollo che si ispira a quanto discusso già dal Comune con il questore Leopoldo Laricchia e la prefettura. Il protocollo sarà definito a giorni. L’amministrazione del sindaco Roberto Lagalla chiederà di valutare la possibilità, per alcuni eventi che prevedono un'ampia partecipazione di avventori, di un presidio fisso sul posto da parte delle forze dell'ordine.

