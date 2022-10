Palermo e parcheggi, verranno dimezzate le zone blu dell'Amat

L'Amat dice addio a metà delle zone blu, le aree per la sosta a pagamento. L'azienda dei trasporti pubblici di Palermo non dovrà più amministrarle a partire dal primo gennaio del 2023. Una rivoluzione nell'economia della gestione dei servizi pubblici comunali. Nelle intenzioni il nuovo corso amministrativo tende a eliminare alcuni elementi di frequente crisi nei rapporti fra la partecipata e Palazzo delle Aquile. E cioè l'antico contenzioso, ad esempio, sul pagamento della Tari e dell'occupazione di suolo pubblico relativamente agli stalli. Braccio di ferro finito frequentemente davanti alla giustizia amministrativa, sempre più spesso comunque a favore della società di via Roccazzo, che sostanzialmente ha dimostrato l'antieconomicità del servizio da cui riesce a ricavare annualmente 3 milioni di euro e ne dovrebbe versare per tasse dieci volte tanto.

