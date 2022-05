Elezioni a Palermo, Lagalla allo Zen: «La scuola decisiva per l'emancipazione dei quartieri difficili»

È cominciato dal quartiere San Filippo Neri (ex Zen), di fronte alla scuola media Giovanni Falcone, il tour in camper attraverso i quartieri della città del candidato sindaco di Palermo Roberto Lagalla. «Siamo partiti dalla scuola Falcone, proprio nel trentennale della strage di Capaci, perché da questi simboli deve iniziare la rivoluzione della città - ha detto Lagalla -. Questa è una periferia nella periferia, con tante difficoltà non affrontare adeguatamente nel corso di questi anni. È mia intenzione - ha proseguito - mettere subito in campo misure per migliorare i servizi e dare ai cittadini ciò che un Comune ha il dovere di dare».

«Continuerò ad insistere sul binario dell’istruzione e della formazione come fondamentali strumenti di emancipazione sociale e personale, soprattutto per quartieri difficili come lo Zen», ha detto inoltre Lagalla. «È mia intenzione - ha aggiunto - aiutare il mondo dell’associazionismo e del volontariato che fa capo alle parrocchie del luogo, ripristinando gli spazi di aggregazione perché utili a sottrarre i bambini e i giovani alle tentazioni della mafia».

© Riproduzione riservata