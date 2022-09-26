Camera, scrutinio provvisorio: collegio uninominale Sicilia 1 – U01 (Sez. 318/416)

Ecco i dati parziali dello spoglio.
CAMERA MAG.: SICILIA 1 - U01
318 sezioni su 416
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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AIELLO DAVIDE 48.514 36,2
- MOVIMENTO 5 STELLE 47.492 36,4
GIAMMANCO GABRIELLA 37.602 28,1
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 21.149 16,2
- FORZA ITALIA 10.742 8,2
- LEGA PER SALVINI PREMIER 4.322 3,3
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 775 0,6
PALAZZOTTO ERASMO 27.237 20,3
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 18.455 14,1
- +EUROPA 3.488 2,7
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 3.365 2,6
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 963 0,7
GELARDA IGOR 8.439 6,3
- SUD CHIAMA NORD 8.177 6,3
ALESSI GIUSEPPE 7.445 5,6
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 7.196 5,5
D’ALESSANDRO ALESSANDRO 1.604 1,2
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1.550 1,2
MILITELLO GIUSEPPA RITA 1.573 1,2
- ITALEXIT PER L’ITALIA 1.542 1,2
AIELLO PIERA 1.550 1,2
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 1.440 1,1
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