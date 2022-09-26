Camera, scrutinio provvisorio: collegio uninominale Sicilia 1 - U02 (Sez. 102/404)

Ecco i dati parziali dello spoglio.
CAMERA MAG.: SICILIA 1 - U02
102 sezioni su 404
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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PENNA LEONARDO SALVATORE 16.626 36,0
- MOVIMENTO 5 STELLE 16.328 36,0
VARCHI MARIA CAROLINA 14.474 31,3
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 7.799 17,2
- FORZA ITALIA 4.642 10,3
- LEGA PER SALVINI PREMIER 1.504 3,3
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 330 0,7
CRAXI VITTORIO MICHELE 8.336 18,0
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
ROGRESSISTA 5.737 12,7
- +EUROPA 1.086 2,4
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 952 2,1
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 333 0,7
CALI' GIANLUCA MARIA 2.762 6,0
- SUD CHIAMA NORD 2.700 6,0
CALTANISSETTA GIUSEPPE 2.492 5,4
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 2.395 5,3
BUGLIONE SONIA 563 1,2
- ITALEXIT PER L’ITALIA 557 1,2
MANZELLA DANILO 540 1,2
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 523 1,2
CARINI MARIA GRAZIA 451 1,0
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 416 0,9
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