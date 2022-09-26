Camera, scrutinio provvisorio: collegio uninominale Sicilia 1 - U03 (Sez. 50/365)

Ecco i dati parziali dello spoglio.
CAMERA MAG.: SICILIA 1 - U03
50 sezioni su 365
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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ROMANO FRANCESCO SAVERIO 7.179 46,7
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 3.454 22,7
- FORZA ITALIA 2.743 18,1
- LEGA PER SALVINI PREMIER 706 4,7
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 238 1,6
MORFINO DANIELA 3.267 21,3
- MOVIMENTO 5 STELLE 3.227 21,3
SAELI MARIA 2.190 14,3
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 1.703 11,2
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 179 1,2
- +EUROPA 172 1,1
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 91 0,6
LA VARDERA ISMAELE 1.578 10,3
- SUD CHIAMA NORD 1.548 10,2
MERLINO CLAUDIO 745 4,9
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 720 4,7
AUGELLO DANIELE 180 1,2
- ITALEXIT PER L’ITALIA 180 1,2
MAGGIORE FABIO 154 1,0
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 149 1,0
VASSALLO PALEOLOGO FULVIO 79 0,5
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 77 0,5
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