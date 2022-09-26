Palermo

HOME PAGE

HOME PAGE

HOME PAGE

HOME PAGE

HOME PAGE

HOME PAGE

HOME PAGE

HOME PAGE

0 Commenti
stampa
Dimensione testo

Elezioni 2022

Home Elezioni 2022 Camera, scrutinio provvisorio: collegio uninominale Sicilia 1 - U06 (Sez. 123/455)
I DATI

Camera, scrutinio provvisorio: collegio uninominale Sicilia 1 - U06 (Sez. 123/455)

elezioni 2022, politiche 2022, Palermo, Elezioni 2022

Ecco i dati parziali dello spoglio.

123 sezioni su 455

CANDIDATO/LISTE VOTI %
----------------------------------------------------------------
FASCINA MARTA ANTONIA 15.097 37,0
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 7.224 18,2
- FORZA ITALIA 4.878 12,3
- LEGA PER SALVINI PREMIER 2.583 6,5
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 250 0,6
MARTINCIGLIO VITA 11.536 28,3
- MOVIMENTO 5 STELLE 11.265 28,4
FERRANTE ANTONIO 6.296 15,4
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
ROGRESSISTA 4.440 11,2
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 937 2,4
- +EUROPA 458 1,2
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 278 0,7
MANGIARACINA DANIELE VITO 3.519 8,6
- SUD CHIAMA NORD 3.424 8,6
PANTALEO GIULIA 2.649 6,5
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 2.230 5,6
CAVASINO ADRIANA 861 2,1
- ITALEXIT PER L’ITALIA 846 2,1
INGROIA ANTONIO 487 1,2
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 461 1,2
LICARI DAVIDE 368 0,9
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 349 0,9

 

© Riproduzione riservata

TAG: ,

Contribuisci alla notizia:

* Campi obbligatori

Immagine non superiore a 5Mb (Formati permessi: JPG, JPEG, PNG)
Video non superiore a 10Mb (Formati permessi: MP4, MOV, M4V)

Correlati

X
ACCEDI

Accedi con il tuo account Facebook

Login con

Login con Facebook
Oggi in edicola

Oggi in edicola

Leggi l'Edizione Digitale del Giornale di Sicilia

  • Seguici su
X