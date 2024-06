Raccolta rifiuti a Palermo, la Rap assume 106 operatori ecologici

«Abbiamo deciso di autorizzare l’assunzione di 106 operatori ecologici che entreranno in servizio entro i prossimi venti giorni». Lo afferma Giuseppe Todaro, presidente del consiglio di amministrazione della Rap, la società che a Palermo gestisce la raccolta e lo smaltimento dell’immondizia.

«Stamane si è riunito il Consiglio di amministrazione - aggiunge Todaro - che ha approvato la proposta di bilancio e deciso l’assunzione degli operatori in vista dell’avvio della fase due della raccolta differenziata in una vasta area della città». I nuovi operatori, dalle prossime ore, dovranno presentarsi negli uffici per definire la documentazione, sottoporsi alle visite mediche e svolgere un breve corso di formazione. «Soffriamo ogni giorno della mancanza di personale - aggiunge Todaro - l’attività della Rap è condizionata dall’esiguità dell’organico che nel 2013 poteva contare su 2.300 operatori e oggi ne ha a disposizione solo 1.500. E’ nostra intenzione far scorrere presto la graduatoria del concorso e consentire altre 200 assunzioni». Intanto la Rap sta cercando di recuperare il ritardo nella raccolta degli ultimi giorni che ha lasciato per le strade tonnellate di rifiuti.