Emergenza rifiuti a Palermo, roghi continui: un negozio danneggiato dalle fiamme

Rientra lentamente l'emergenza rifiuti a Palermo, ma i disagi ancora ci sono, eccome, con i cittadini infuriati e in certe zone la situazione sta sfuggendo di mano. Indagini in corso su un incendio che ha danneggiato un negozio di frutta e verdura in via Giuseppe Piazzi, a due passi da via Dante. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme appiccate a diversi cartoni e spazzatura trovata davanti alla saracinesca dell’esercizio commerciale. Le indagini sono condotte dalla polizia e non si esclude la natura dolosa del rogo. L’incendio è stato spento. Sono intervenuti gli agenti che hanno acquisito immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona e ascoltato il titolare del negozio.

