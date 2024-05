Palermo, ecco la graduatoria dei 306 operatori ecologici della Rap: via libera all'assunzione di 45 autisti

Via libera all'assunzione di 45 autisti alla Rap, l'azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Palermo. Pronta anche la graduatoria per gli operatori ecologici da assumere.

«Dopo l’approvazione del piano di risanamento da parte del Consiglio d'amministrazione della Rap - si legge in un comunicato - l’approvazione del Pef Tari da parte del Consiglio comunale, in ossequio alla deliberazione dell’amministrazione comunale, il Cda ha dato il via libera all’assunzione dei 45 autisti». In effetti, dovrebbe essere 46, ma un candidato non ha ancora presentato la documentazione. Gli altri saranno immessi in servizio a tempo determinato per sei mesi con l’impegno alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato allo scadere del termine. Gli stessi saranno mandati a visita medica entro metà maggio per essere immediatamente assunti. Saranno avviati alla formazione, all’addestramento e saranno consegnati loro i dispositivi di protezione individuale.«La loro immissione in servizio - sostiene la Rap - diventa fondamentale per un efficace avvio della prima fase della raccolta differenziata».