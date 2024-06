I 106 operatori ecologici da assumere alla Rap di Palermo, Lagalla tira il freno: «Prima un incontro con il Comune, state perdendo più del capitale sociale»

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha dato notizia che «il Consiglio d’amministrazione della Rap ha approvato, nella seduta odierna, il bilancio consuntivo 2023 che espone una perdita di esercizio di oltre 9 milioni di euro, eccedente il valore del capitale sociale. Alla luce di tale approvazione - ha aggiunto , l’amministrazione comunale, responsabilmente, avvierà, senza indugio, le procedure correlate alla ricostituzione nei limiti di legge (articolo 2447 del codice civile)».

«Contestualmente - ha proseguito il sindaco -, l’azienda ha comunicato che procederà alla convocazione, come da previsione ratificata da precedente delibera della giunta comunale, di 106 nuovi operai - continua Lagalla - per attivare nelle prossime settimane, il reclutamento a tempo determinato degli stessi. È di tutta evidenza che tale iter dovrà preventivamente essere sottoposto al confronto con il socio. Pertanto, ogni procedura assunzionale e qualsivoglia relativa formalizzazione potrà essere avviata solo a seguito dell’ordinaria riunione Comune-Rap, già calendarizzata per l’inizio della prossima settimana».