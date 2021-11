Palermo, la nautica si riprende la scena con Seacily

Un blocco imposto dalla pandemia. E una ripartenza che soffia come brezza su un comparto, quello della nautica, che vede la Sicilia in pista per giocare un ruolo da protagonista sul fronte dell’ospitalità, su quello industriale con le sue produzioni di nicchia ma di grande qualità e su quello del diportismo.

Tutto questo è Seacily2021, il più grande Salone della nautica siciliana, che prende il via giovedì 4 novembre a Marina Villa Igiea di Palermo e sarà visitabile fino a domenica 7, dalle 10 alle 18,30 con ingresso gratuito previa registrazione ed accesso con green pass.

Quattro giorni di vero show, organizzati da Assonautica Palermo, sezione provinciale di Assonautica Italiana, Associazione nazionale per la Nautica da Diporto, e patrocinati dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna, che avranno come protagonista assoluto il mare e la sua capacità di creare una interconnessione straordinaria tra filiere e territori dando vita a quella economia trasversale che mette in rete cultura, turismo, spettacolo, moda, enogastronomia, industria. E non a caso al Seacily operatori del settore, diportisti, appassionati troveranno tutte le ultime novità nel settore della nautica, dalle imbarcazioni agli accessori, dalla componentistica alle attrezzature.

Esposizione, promozione e vendita, ma non solo. Con un programma estremamente ricco e articolato, il Salone sarà infatti l’occasione per discutere anche di tutela dell’ambiente marino e della sua storia; di riordino della legislazione regionale relativa al turismo nautico; di distretti, reti e digitalizzazione. Prima ancora che una semplice esposizione delle più importanti eccellenze della nautica non solo siciliane il Seacily rappresenta infatti un momento di riflessione sul mondo della blue economy, che mira non soltanto a ridurre le emissioni inquinanti, tramite l’applicazione di modelli produttivi sostenibili, ma ad eliminarle completamente.

Il Giornale di Sicilia è media partner della manifestazione: ci sarà spazio ogni giorno sul quotidiano per il resoconto degli eventi. Sarà presente la postazione mobile di «Gds live», servizi verranno realizzati per il nostro sito Gds.it, la radio Rgs e per i notiziari di Tgs.

Un appuntamento pensato davvero per tutti, in uno scenario suggestivo. È così che, in anteprima assoluta, verrà lanciata la prima circumnavigazione della Sicilia non competitiva, che consentirà gli equipaggi «familiari», di effettuare in parte o in toto, il periplo dell’Isola, in flotta, dando così la possibilità ai meno esperti, di conoscere e apprezzare «via mare» le meravigliose coste siciliane in compagnia di altre imbarcazioni raggiungendo così margini di sicurezza nella navigazione molto elevati. Numerosi saranno anche gli incontri di business e i workshop dedicati agli addetti del settore, sempre aperti al pubblico, ma anche i momenti di intrattenimento offerti dagli spettacoli flyboard accompagnati da momenti di degustazione, spettacoli musicali e proiezioni di località turistiche marinare dell’Isola. Particolare attenzione verrà data anche al mondo del diving che, annualmente, attrae migliaia di appassionati delle immersioni nei mari siciliani che, con i loro ventitré itinerari di archeologia subacquea, hanno ancora un eccellente potenziale di crescita, soprattutto in un’ottica di destagionalizzazione. Un evento a tutto tondo, quindi, con la nautica che diventa la vera protagonista fino a domenica quando calerà il sipario su Seacily.

