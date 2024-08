Il naufragio di Porticello, recuperato il quinto corpo: potrebbe essere il magnate Lynch

Un’operazione estremamente delicata questa condotta dai sommozzatori del corpo nazionale, con il coordinamento della guardia costiera. Alla delicatezza per la profondità cui stanno lavorando e che rende necessario ridurre i tempi di immersione di ciascun team composto da due unità che si alternano senza soluzione di continuità, si aggiunge la ristrettezza degli ambienti da esplorare e la presenza di numerosi oggetti che ostacolano la penetrazione. È una «piccola Concordia» hanno detto i 4 di loro che parteciparono ai soccorsi alla nave della Costa naufragata il 12 gennaio 2012 davanti all’Isola del Giglio.

Sono riprese le ricerche degli ultimi due dispersi nel naufragio del Bayesian, adagiato a circa 50 metri sui fondali davanti a Porticello dove è affondato lunedì 19 agosto in 60 secondi. Un corpo è stato recuperato e portato a terra e si dovrebbe essere quello del magnate inglese Mike Lynch, anche se non c'è ancora la conferma ufficiale. Resterebbe ancora intrappolate nel relitto la salma della figlia Hannah di 18 anni.

Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è composto da 27 sommozzatori, 11 sono sommozzatori speleo mentre 8 sono quelli abilitati Dno (decompressione in nitrox) che utilizzano miscele in fase di decompressione che consentono una permanenza maggiore in immersione alla profondità di 50 metri.