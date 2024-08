L'inchiesta sulla tragedia di Porticello, i pm valutano se disporre le prime autopsie

È in una fase di svolta l’inchiesta della procura di Termini Imerese sul naufragio del mega-yacht Bayesian, a mezzo miglio dalla costa di Porticello, in territorio di Santa Flavia. Gli inquirenti stanno valutando se attendere l’eventuale recupero del corpo della sesta dispersa, Hannah Lynch, prima di procedere alla nomina dei consulenti - medici legali e anatomo-patologi - che dovranno eseguire le autopsie. Se però il recupero dovesse essere più complesso o difficile di quanto finora avvenuto per gli altri cinque corpi o se i resti della diciottenne figlia del tycoon inglese Mike Lynch, anche lui perito nel naufragio, non si dovessero trovare nel relitto del Bayesian, gli avvisi per le prime autopsie potrebbero essere fatti anche nelle prossime ore o al più domattina (23 agosto), in modo da fissare gli esami dei cadaveri entro la fine della settimana o nei primissimi giorni della prossima.

Le autopsie sono «atti irripetibili» e dunque tutte le persone potenzialmente interessate alle indagini, sia come presunti responsabili di reati sia come familiari delle vittime, vanno avvisate e messe in condizione di assistere, personalmente o attraverso propri legali e consulenti esperti, all’esecuzione, prevista nell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Le indagini della Guardia costiera di Palermo, coordinate dal procuratore termitano Ambrogio Cartosio e dal sostituto Raffaele Cammarano, vanno comunque avanti e le ipotesi di reato sono quelle di naufragio e omicidio colposo, al momento al momento contro ignoti. Al vaglio dei pm anche i video e le fotografie scattate la notte della tempesta da alcuni abitanti della zona, ma anche le telecamere di sorveglianza, in particolare di un cantiere nautico, che puntava la telecamera proprio sulla barca e di una villa privata.