L’Università di Oxford piange Hannah Lynch: «La sua è una fine tragica»

Intanto, sono stati raccolti dai media del Regno tanti tributi da parte di compagni di scuola e docenti della ragazza, diplomatasi alla Latymer Upper School di Londra, che viene ricordata fra l’altro per la sua grande passione per la letteratura. Studentessa modello, appassionata di letteratura e di poesia, impegnata nelle battaglie per i diritti civili e delle donne, secondo il ritratto che i media inglesi fanno di Hannah Lynch.

L’università di Oxford si è detta «molto rattristata» per la «tragica morte» della diciottenne Hannah Lynch, scomparsa assieme al padre, il tycoon britannico Mike Lynch, nell’affondamento del superyacht Bayesian al largo della costa di Porticello. La studentessa, si legge in una nota diffusa dall’ateneo, era stata ammessa dopo aver brillantemente superato l’esame di maturità (detto A-level nel Regno Unito) e «aveva un posto confermato» per il corso di lingua e letteratura inglese al Trinity College «a partire da questo autunno». E ancora: «Il Trinity e la Facoltà di inglese non vedevano l’ora di accogliere Hannah all’università e porgono le più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici».

Hannah, figlia del magnate inglese e di Angela Bacares, aveva studiato alla Latymer Upper School di Hammersmith, una scuola privata tra le più esclusive di Londra. Amava tanto i libri e la poesia; lo scorso anno aveva anche vinto un premio, il William C Smith Award, proprio per la poesia. «Era entusiasta di iniziare a studiare a Oxford, un obiettivo per il quale aveva lavorato duramente», racconta Jon Mitropoulos-Monk, suo docente di inglese, alla Latymer Upper School. «Sono stato il suo insegnante per quattro anni - prosegue - non ho mai insegnato a nessuno che combinasse capacità intellettuali elevatissime con calore ed entusiasmo come sapeva fareo Hannah. Illuminava l’aula con la sua energia e la sua passione, oltre che con la sua intelligenza. È stata una delle migliori studentesse del Paese, ha ottenuto, infatti, il massimo dei voti in letteratura inglese. Basti pensare che all’età di 16 anni aveva già letto Joyce, Faulkner e Nabokov e aveva divorato gli scritti di Angela Carter, Joseph Conrad e John Donne».

Alcuni amici della ragazza parlando di lei, al Times, la descrivono come una «supernova, determinata, ostinata e divertente». Toccante anche la testimonianza di una delle più care amiche della ragazza, Katya Lewis, che la descrive come una persona con «un’anima calda e bella. Stare con Hannah mi ha fatto sentire completa e felice. È l’amica più speciale che si possa desiderare e la amerò per sempre».

L’ultima apparizione di Hannah, sui social, risale allo scorso 4 luglio, durante il ballo di fine anno, organizzato proprio dalla Latymer Upper School di Hammersmith. La giovane dava l’addio all’adolescenza per affacciarsi alla vita adulta. Nella foto è immortalata con un vestito lungo nero, elegante, i capelli sciolti e degli orecchini pendenti. «È stata una serata memorabile - scrive la scuola nel suo profilo social -, vi auguriamo una fantastica estate e buona fortuna per il voto finale».