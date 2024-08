La tragedia di Porticello, riprese le ricerche dell'ultima dispersa: è la diciottenne Hannah, figlia del magnate Lynch

Sono riprese stamattina (23 agosto) le ricerche dell’ultima dispersa del naufragio del veliero Bayesian, affondato nel mare di Porticello, che si trova in territorio del comune di Santa Flavia, a pochi chilometri da Palermo. I sub si stanno preparando per immergersi nello scafo per cercare Hannah Lynch, la figlia diciottenne del magnate inglese scomparsa durante il naufragio dell’imbarcazione avvenuto lunedì scorso.

Fino ad ora sono stati recuperati sei cadaveri rimasti intrappolati dentro lo scafo della barca a vela. A parte quello del cuoco, trovato fuori dallo scafo, i cinque corpi sono stati ritrovati fuori dalle cabine, in una zona della nave che si è allagata per ultima poco prima di inabissarsi. Segno dello strenuo tentativo di cercare una via di fuga dall’imbarcazione.