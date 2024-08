Il naufragio di Porticello, recuperati 4 corpi: il tycoon Lynch, la figlia Hannah, il banchiere Bloomer e l'avvocato Morvillo

Sono cinque i corpi individuati e quattro quelli recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco all'interno del Bayesian, il veliero affondato davanti alle coste di Porticello. Sono stati estratti dallo scafo dopo essere stati individuati in una cabina all’interno dell’imbarcazione. Quattro sono già stati identificati. I primi ed essere stati estratti dalle cabine sono stati Mike Lynch e la figlia Hannah, poi è toccato all'avvocato americano Chris Morvillo e al presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer.

I cadaveri sono stati prima portati sul gommone dei vigili del fuoco e poi sbarcati a terra. L’operazione è stata portata avanti per gradi, a causa della complessità delle manovra e dei tempi di decompressione dei sub. Dopo il recupero, infatti, è stata effettuata una prima sosta a venti metri di profondità, poi sommozzatori hanno portato in superficie i corpi. Una volta giunti sulla banchina i cadaveri sono trasferiti in un capannone e successivamente caricati su un’ambulanza e portati verosimilmente nella camera mortuaria di un ospedale, dove saranno effettuate le procedure di riconoscimento e l’autopsia legata all’inchiesta giudiziaria in corso condotta dalla Procura di Termini Imerese.