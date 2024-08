Inviati gli psicologi per i superstiti del Bayesian: la moglie di Lynch ora è in piedi, la famiglia di Sophia ha lasciato l'ospedale

Ieri era su una carrozzella, stamane in piedi nella sala colazione del resort Domina Zagarella di Santa Flavia, che guarda il mare di Porticello, dove è affondato il Bayesian. Angela Bacares, cui è riferibile la società proprietaria del veliero adagiatosi a circa 50 metri di profondità, è la moglie del magnate britannico Mike Lynch, tra i dispersi insieme alla figlia diciottenne Hannah. «Oggi non si muove più in carrozzella, ma si vede che comprensibilmente sta male ed è sotto choc e molto provata», affermano alcuni turisti presenti nella struttura.

Sotto choc del resto sono tutti i superstiti alloggiati nell'albergo, qui, compresa la famiglia tratta in salvo, la piccola Sophia e i suoi genitori James e Charlotte, arrivati stamattina (nel video) dopo avere lasciato l’Ospedale dei Bambini di Palermo. C’è molta solidarietà nell’albergo: dipendenti e turisti sostengono e assistono i naufraghi, venendo incontro alle loro necessità, anche rispettandone il desiderio di riservatezza e di tranquillità. Sospesi tutti gli eventi di intrattenimento programmati dalla struttura. L’ambasciatore della Gran Bretagna in Italia, Edward Llewellyn, li ha incontrati. Ad assisterli anche gli psicologi inviata dall’Azienda sanitaria provinciale.