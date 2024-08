La tragedia di Angela Bacares, moglie e mamma di due dispersi: sguardo fisso verso la zona del naufragio

Lo sguardo fisso nel buio verso la zona di mare dove si è inabissato il veliero Bayesian, portando con sé sette persone, tra cui il marito Mike Lynch e la figlia diciottenne Hannah, ancora dispersi. È la toccante immagine di Angela Bacares, la donna, adagiata su una sedia a rotelle, ieri sera (19 agosto) è rimasta per diverso tempo immobile sulla terrazza del Domina-Zagarella resort, la struttura che sta ospitando i sopravvissuti al naufragio, a osservare quel tratto di mare.

In una zona riservata, i sopravvissuti poi hanno raccontato all’ambasciatore britannico Hon Lord Llewellyn e al console Richard Brown, che li hanno raggiunti in hotel, i momenti drammatici vissuti col mare in tempesta mentre lo yacht affondava. A loro è stato riservato un lungo applauso dai turisti che stanno soggiornando nella struttura, in territorio di Santa Flavia, quando il personale ha comunicato che qualsiasi iniziativa di intrattenimento sarebbe stata annullata come segno di solidarietà. Avendo perso tutto quel che avevano portato a bordo, il personale del Domina ha procurato abiti e indumenti ai superstiti, che vengono assistiti nel massimo riserbo.