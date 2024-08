Nell'albergo che ospita i superstiti del Bayesian è in programma una festa danzante: prima un concerto e poi il dj-set con quattro artisti

Domani sera (sabato 24 agosto) è in programma all'Hotel Domina Zagarella di Santa Flavia una festa chiamata Tropicana. Prevede prima l'esibizione della band Skruscio e poi il dj-set con quattro artisti della consolle, Mauriziotto, Lo Iacono, Bondì e Sampino. L'evento è organizzato nel contesto del The Beach Summer Club, che coordina gli eventi mondani dell'hotel.

Nei giorni scorsi un evento letterario, la presentazione del libro di Antonella Di Bartolo, era stato annullato in segno di solidarietà con i superstiti della sciagura del Bayesian, tutti ospiti dell'albergo. In questo caso però l'evento è confermato dagli organizzatori. L'ufficio prenotazioni dell'albergo, chiamato dal Giornale di Sicilia, afferma di non poter dire nulla sull'argomento.