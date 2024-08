L'ambasciatore inglese incontra i superstiti del Bayesian: «Ringrazio le autorità italiane per quello che stanno facendo»

«È una tragedia, sono venuto dall’ambasciata con i miei colleghi per sostenere e cercare di aiutare i cittadini britannici coinvolti in questo incidente. Vorrei esprimere loro la mia solidarietà. Stamattina ho incontrato il prefetto, la guardia costiera e i vigili del fuoco, ieri ho incontrato anche il viceprefetto, per offrire il mio supporto nello svolgimento delle indagini e per ringraziarli per quanto stanno facendo». È quanto ha detto l’ambasciatore del Regno Unito in Italia, Edward Llewellyn, parlando con i giornalisti all’uscita dell’Hotel Zagarella di Santa Flavia, dopo avere incontrato i superstiti del naufragio dello yacht Bayesian, avvenuto ieri a Porticello.

«Quattro cittadini britannici sono ancora dispersi dopo l’affondamento della Bayesian», ha detto Llewellyn alla Bbc. Non ha fatto il nome dei quattro britannici scomparsi: sono Mike Lynch, sua figlia Hannah, il presidente di Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e sua moglie Judy. Poi ci sono due americani, il legale di Lynch, Chris Morvillo, e la moglie Nada. Tutti sarebbero nello scafo dove si stanno concentrando le ricerche dei sub dei vigili del fuoco. Llewellyn dice di aver parlato con la maggior parte dei sopravvissuti britannici e quello che dicono «sottolinea la situazione disperatamente triste e angosciante in cui si sono trovati. Tutti i nostri cuori vanno a coloro che sono stati coinvolti in questa terribile tragedia. Le indagini sono condotte dalle autorità italiane, noi abbiamo mandato i nostri ufficiali da parte del Regno Unito. La situazione è particolarmente toccante», conclude l’ambasciatore.