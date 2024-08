Il naufragio a Porticello, i primi soccorsi sono arrivati da una nave olandese

I primi a soccorrere i passeggeri e l’equipaggio della barca a vela Bayesan colata a picco in rada davanti al porto di Porticello sono stati i membri dell’equipaggio della Sir Robert B P, una nave a vela battente bandiera olandese (nella foto) che si trovava proprio vicino a quella affondata. Sono stati loro a mettere in salvo i 15 sopravvissuti.

Otto dei sopravvissuti sono stati portati negli ospedali di Bagheria e Palermo, nessuno di loro è in gravi condizioni. Gli altri 5 non hanno avuto necessità di cure e sono a disposizione della guardia costiera per essere sentiti in modo da ricostruire quanto accaduto.

L’allarme è scattato alle 4.40 di questa mattina. A lanciarlo alcuni pescatori che sono usciti non appena le condizioni meteo marine sono migliorate.